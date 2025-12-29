Karaman'da yaralı bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı

Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde paçalı şahin buldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.