Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yaralı bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı

        Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da yaralı bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin tedavi ediliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde paçalı şahin buldu.

        Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Paçalı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?

        Benzer Haberler

        Karaman, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Kar yağmasına sevinen sanayi e...
        Karaman, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Kar yağmasına sevinen sanayi e...
        Karaman'da ruhsatsız silahlar ile kaçak tütün ele geçirildi: 5 tutuklama
        Karaman'da ruhsatsız silahlar ile kaçak tütün ele geçirildi: 5 tutuklama
        Karaman'da kızıl şahin koruma altına alındı
        Karaman'da kızıl şahin koruma altına alındı
        Karaman'da domuzlar arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi
        Karaman'da domuzlar arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi
        Yaban domuzları arpa ve buğday ekili tarlayı adeta haritaya çevirdi
        Yaban domuzları arpa ve buğday ekili tarlayı adeta haritaya çevirdi
        Park halindeki aracı benzin döküp ateşe verdi, alevler aracı sarmadan söndü...
        Park halindeki aracı benzin döküp ateşe verdi, alevler aracı sarmadan söndü...