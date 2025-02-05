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        Karaman'da kar etkili oldu

        Karaman'da kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:31
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        Karaman'da kar etkili oldu
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        Karaman'da kar etkisini gösterdi.

        Gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

        Koyunlu, Kuğulu ve Atatürk parkı başta olmak üzere kentin birçok yeri, kar nedeniyle beyaza büründü.

        Karayolları ve Karaman Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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