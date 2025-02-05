Karaman'da kar etkili oldu

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve Karaman Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Koyunlu, Kuğulu ve Atatürk parkı başta olmak üzere kentin birçok yeri, kar nedeniyle beyaza büründü.

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