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        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:11
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        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Turhan ve beraberindekiler ilk olarak Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

        Ardından, Karaman Şehit Aileleri Derneği, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, Dursun Fakih Huzurevi ve Ahmet Mete Huzurevi ziyaret edildi.

        Kentte Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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