Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Turhan ve beraberindekiler ilk olarak Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

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