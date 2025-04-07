Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Karaman Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Turhan ve beraberindekiler ilk olarak Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.
Ardından, Karaman Şehit Aileleri Derneği, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, Dursun Fakih Huzurevi ve Ahmet Mete Huzurevi ziyaret edildi.
Kentte Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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