Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor

Günün son etkinliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) desteğiyle, Özbekistanlı ses sanatçıları sahne aldı, dans toplulukları da gösteri yaptı.

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında dans gösterisi ve konserler düzenlendi.

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