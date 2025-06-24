Karaman'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı
Karaman'da yaralı halde bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Karaman'da yaralı halde bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkeze bağlı Kızık köyünde yaralı halde pelikan buldu.
Ekipler, yaralı pelikanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner hekimlerce tedavisi yapılan pelikan doğal ortamına salındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.