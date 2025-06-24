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        Karaman'da otomobildeki cep telefonu bataryası yangın çıkardı

        Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:46
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        Karaman'da otomobildeki cep telefonu bataryası yangın çıkardı
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        Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kirişçi Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Araçta hasar meydana geldi.

        Yangına araçtaki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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