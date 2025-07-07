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        Karaman'da inşaatı devam eden kamu yatırımları incelendi

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatı ve Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:54
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        Karaman'da inşaatı devam eden kamu yatırımları incelendi
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatı ve Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

        Çiçekli ve beraberindekiler ilk olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaat alanını gezdi, yetkililerden projenin geldiği seviye hakkında bilgi aldı.

        Ardından Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunan Çiçekli, Karayolları yetkilileriyle yolun son durumu hakkında görüştü.

        Programlara, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şükrü Salih Toprak, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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