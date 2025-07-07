Karaman'da inşaatı devam eden kamu yatırımları incelendi

Programlara, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şükrü Salih Toprak, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu katıldı.

Çiçekli ve beraberindekiler ilk olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaat alanını gezdi, yetkililerden projenin geldiği seviye hakkında bilgi aldı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatı ve Karaman Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

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