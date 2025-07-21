Karaman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları düzenlenecek

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları, 25-26-27 Temmuz'da Karaman'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, farklı illerden 72 sporcu birincilik için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, ANALİG müsabakalarını çok önemsediklerini söyledi.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karadeniz, "Sporun tabana yayılması, gençlerin kaynaşması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karaman, genç sporcularımızın enerjisiyle üç gün boyunca adeta kaykayın kalbi olacak." ifadesini kullandı.