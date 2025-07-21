Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları düzenlenecek

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları, 25-26-27 Temmuz'da Karaman'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları, 25-26-27 Temmuz'da Karaman'da gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, farklı illerden 72 sporcu birincilik için mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, ANALİG müsabakalarını çok önemsediklerini söyledi.

        Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karadeniz, "Sporun tabana yayılması, gençlerin kaynaşması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karaman, genç sporcularımızın enerjisiyle üç gün boyunca adeta kaykayın kalbi olacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Köyünün coğrafi işaretli halısını gelecek kuşaklara aktarabilmek için mücad...
        Köyünün coğrafi işaretli halısını gelecek kuşaklara aktarabilmek için mücad...
        Berber 2 arkadaş ölü bulundu
        Berber 2 arkadaş ölü bulundu
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarını ağırlıy...
        Karaman'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarını ağırlıy...
        15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı