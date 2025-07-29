Karaman'da bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
Karaman'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akpınar köyünde kuzen oldukları öğrenilen Hasan B. (57) ile Hüseyin B. (47) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, yanındaki av tüfeğiyle Hüseyin B'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Hüseyin B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaçan Hasan B, jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalandı.
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