        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Karaman'da araçlarıyla polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:11 Güncelleme:
        R.K, kullandığı 70 ADA 319 plakalı otomobille, Karaman-Mersin kara yolunda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sırasında araç, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda, H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü H.U. ile otomobildeki 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheliler R.K. ve E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

