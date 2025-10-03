Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yaralı bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı

        Karaman'da yaralı halde bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da yaralı bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da yaralı halde bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Sudurağı ve Çiğdemli köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde 3 pelikan ve 1 kızıl şahin buldu.

        Ekipler, kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine k...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine k...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı