Karaman'da yaralı bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı

Ekipler, kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Sudurağı ve Çiğdemli köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde 3 pelikan ve 1 kızıl şahin buldu.

