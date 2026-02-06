Karaman'da okullara spor malzemesi desteği

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Karaman' gönderilen spor malzemeleri, okul müdürlerine teslim edildi.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışma yürütülüyor.



Bu kapsamda okullara dağıtılmak üzere hazırlanan spor malzemeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan öncülüğünde okul müdürlerine dağıtıldı.



Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenciyi merkeze alan bütüncül bir yaklaşımı benimsediğini belirtti.



Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını anlatan Çalışkan, "Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini de en az akademik kazanımlar kadar önemsiyoruz. Okullarımızda kullanılmak üzere gönderilen spor malzemeleri, öğrencilerimizin daha aktif okul hayatı yaşamalarına katkı sunacaktır. Amacımız, çocukların yeteneklerini keşfettikleri mutlu ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.







