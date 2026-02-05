Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da cip ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Karaman'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:52
        Karaman'da cip ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Karaman'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.V. (17) idaresindeki 70 ACP 148 plakalı motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, F.E. yönetimindeki 07 CGH 170 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.V'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

