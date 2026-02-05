Habertürk
        Karaman'da Anadolu yaban koyunları görüntülendi

        Karaman'da Anadolu yaban koyunları görüntülendi

        Karaman'da Anadolu yaban koyunları fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:11
        Karaman'da Anadolu yaban koyunları görüntülendi
        Karaman'da Anadolu yaban koyunları fotokapanla kaydedildi.

        Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ'ın bazı noktalarına fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede kayıt alan fotokapanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, Anadolu yaban koyunları ve yavruları yer aldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün N sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu yaban koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

