        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Karaman'ın merkeze bağlı Güldere köyünde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:04
        Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Karaman'ın merkeze bağlı Güldere köyünde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Ali Özsoy (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dıgrak mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücünün eşi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

