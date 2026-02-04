Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karaman'ın merkeze bağlı Güldere köyünde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Ali Özsoy (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dıgrak mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün eşi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

