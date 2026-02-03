Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman Valisi Çiçek, Ermenek ilçesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:35
        Karaman Valisi Çiçek, Ermenek ilçesini ziyaret etti
        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Çiçek ilk olarak Ermenek Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Uğur Muzaffer Çam ile ilçede devam eden yatırımlar hakkında görüştü.

        Ardından Ermenek Belediyesine geçen Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'dan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Çiçek, ziyaret kapsamında rehabilitasyon merkezi, şehit ailesi ve esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

