Karaman Valisi Çiçek, Ermenek ilçesini ziyaret etti
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Çiçek ilk olarak Ermenek Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Uğur Muzaffer Çam ile ilçede devam eden yatırımlar hakkında görüştü.
Ardından Ermenek Belediyesine geçen Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'dan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Çiçek, ziyaret kapsamında rehabilitasyon merkezi, şehit ailesi ve esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.