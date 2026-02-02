Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 70 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak-1 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 754 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 70 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 17 fişek,13 kesici-delici alet, 624 boş makaron, 2 bin 400 dolu makaron, 80 litre etil alkol, 100 kilogram tütün, 120 paket kaçak sigara, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

