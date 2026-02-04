Habertürk
Habertürk
        Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi

        Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:26
        Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
        İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar etkili oluyor.

        Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlar, güzel görüntü oluşturdu.

        Beyaza bürünün geçit, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

