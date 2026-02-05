Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da okullarda güvenli eğitim ortamı için tedbirler görüşüldü

        Karaman'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine yönelik tedbirlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        05.02.2026 - 13:23
        Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, bağımlılıkla mücadele ile okullarda sağlık ve hijyen tedbirleri görüşüldü.

        Vali Çiçek, eğitim-öğretim sürecinde güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini, bu süreçte tüm paydaş kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı.

