Mersin'de minibüsün şarampole devrildiği kazada ölen 3 kişi Karaman'da defnedildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, Karaman'da toprağa verildi. Sürücü Mustafa Ünal ile yolculardan Hatice Oflaz (36) ve Fadime Eren'in (50) cenazeleri, Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyüne getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - Olay Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, 12 Mart'ta Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile 2 işçi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

