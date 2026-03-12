Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Karaman'da konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bölgemiz, coğrafyamız ateş çemberi içerisindeyken ayrılıkları değil, birlikte olacağımız konuları konuşarak hep beraber emperyalistlere, Siyonistlere cevap vermek zorundayız." dedi.



Arıkan, partisinin Karaman İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Adalet Sofraları" temalı iftar programında, ramazan ayının yeryüzünde kurtuluşa, arınmaya ve hayırlara vesile olmasını diledi.



Son günlerde hem Türkiye'nin hem de bölgenin olağanüstü dönemlerden geçtiğini aktaran Arıkan, İran'da yaşananların tüm insanlığı hedef alan çok kirli ve sinsi bir plan olduğunu söyledi.



İran'da bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırının, İslam topraklarının karşılaştığı ilk vahşet olmadığına dikkati çeken Arıkan, "Bu coğrafyada çok hesap ve plan yapanlar oldu ama bu toprakların ve insanımızın iradesini görmezden gelenler, tarihin çöplüğünde yerlerini aldı. Bu zihniyet bugün de aynı sona mahkumdur. Yine gelecekler, yine cehenneme sürülecekler. Değerli Karamanlılar, zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zulmün bu kadar zirve yapmış olması gücünün değil, emin olun çöküşünün habercisidir. Bunların akıbeti de dedelerinin akıbetiyle aynı olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bırakın devletlerini, bu coğrafyada mezarları bile olmayacak. Ne Trump ne Netanyahu ne de avaneleri boş boş hayallere kapılmasınlar. Bölgede barış ve adalet, emperyalizmin bombalarıyla değil, bizlerin inancıyla, dayanışmasıyla, mücadelesiyle inşa edilecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.



Arıkan, ramazan dolayısıyla her gün bir ilde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.



Türkiye'nin ve bölgenin yaşadığı zorluklar karşısında, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz, tarih boyunca çok daha zor şartlar gördü. Her seferinde azmiyle, gayretiyle bu zorlukların üstesinden gelmiş bir milletimiz var. Bugün de bizlere düşen, aynı iradeyi ortaya koyabilmektir. Emperyalistlerin kanlı oyunlarına, tuzaklarına karşı daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok sorumluluk alarak hep beraber cevap vereceğiz. Bölgemiz, coğrafyamız ateş çemberi içerisindeyken ayrılıkları değil, birlikte olacağımız konuları konuşarak hep beraber emperyalistlere, Siyonistlere cevap vermek zorundayız."

