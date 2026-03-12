Canlı
        Karaman Haberleri

        Karaman'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 12:43
        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Y.D. idaresindeki 70 ACP 531 plakalı hafif ticari araç, Ahi Evran Bulvarı'nda N.A. (54) yönetimindeki 70 ABL 650 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

