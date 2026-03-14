Özel gereksinimli öğrencilerin anneleri okuldaki dikiş kursunda üreterek vakit geçiriyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da özel gereksinimli öğrencilerin anneleri, çocuklarının eğitim gördüğü okulda açılan dikiş kursuyla sosyalleşmenin yanı sıra üreterek kendilerini mutlu hissediyor.



Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe'de eğitim alan çocuklarını uzun süre beklemek zorunda kalan annelerin, boş vakitlerini değerlendirmeleri için okulun bodrumunda dikiş kursu açıldı.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı bulan anneler, ürettikleri el emeği ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor.



- "Bu durum ailelerin motivasyonunu artırıyor"



Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe Müdürü Yaşar Göktepe, AA muhabirine, velilerin çocuklarını beklerken okulda çok zaman geçirdiğini söyledi.



Ailelerin sosyalleşmeleri ve vakitlerini verimli geçirmeleri için açılan kurstan memnun kalındığını anlatan Göktepe, şunları kaydetti:



"Şu anda 15 dikiş makinesiyle kursumuz devam ediyor, 25 velimiz de aktif katılım sağlıyor. Velilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Okulumuz bünyesinde böyle bir ortamın olması hem sosyalleşmelerine hem de üretken şekilde vakit geçirmelerine katkı sağladı. El emeği ürünler ortaya koyuyorlar. Kendilerini daha aktif ve üretken hissediyorlar. Bu durum ailelerin motivasyonunu artırıyor. Doğal olarak çocuklara da olumlu yansıyor. Aile-okul bağının güçlenmesi öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. Hem bilgi paylaşımı hem de yaşadıkları sıkıntıları birbirleriyle paylaşarak birbirlerine olumlu katkı sağladıklarını gördük."



- "Kursiyerlerim çalışmalardan çok memnun"



Usta öğretici Nesrin Elife Gürbüz ise kursta ev tekstiline yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Annelerle çok güzel zaman geçirdiklerini vurgulayan Gürbüz, "Evle alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Yatak örtüleri, mutfak takımları, bebek takımları, banyo takımları, salon takımları yani her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Kullanmadıkları kırlent, etek, elbise gibi şeylerden önlükler, kol çantaları, ilaç çantaları yapıyoruz. Kursiyerlerim çalışmalardan çok memnun." diye konuştu.



- Kursu terapi gibi görüyorlar



Kursiyerlerden Nahide Acar da dikiş öğrenmek amacıyla kursa katıldığını belirterek "Engelli annesi olarak çarşafa, nevresime çok ihtiyacımız oluyor. İlk başlarda onları diktik. Şimdi hediyelik dikmeye başladık. Engelli annesi olarak pek bir yerlere gidemiyoruz. Bu kursun açılması çok iyi oldu. Hem öğreniyoruz hem de çocuklarımız dersteyken dikiş yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.



Kursiyerlerden Cemile Taş ise kursun kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.



Dikiş dikmeyi kursta öğrendiğini belirten Taş "Önlük, çarşaf, kılıf gibi şeyler diktim. Önlükleri satıp gelir elde ettim. Hem çocuklarımız hem bizim için bir etkinlik oluyor, kafamız dağılıyor. Daha yeni başladık ama harçlığımız çıkıyor." dedi.



Kursa katılanlardan Derya Kanak da kursun kendilerine terapi gibi geldiğini, annelerle birlikte hem dertleşip hem de fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

