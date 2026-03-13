Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman Valisi Çiçek, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Giriş: 13.03.2026 - 14:13
        Valilik toplantı salonunda İlyas Küçüker İlkokulu ve Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çiçek, Hayat Bilgisi dersindeki "Yönetim Birimlerini Öğreniyorum" konusunu anlattı.

        Çocuklarla yakından ilgilenen Çiçek, öğrencilere valinin görevleri, devlet yönetimi, kamu kurumlarının vatandaşlara sunduğu hizmetler ve bu birimlerin işleyiş süreçleri hakkında bilgi verdi.


        Çiçek, dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı, meslek ve gelecek planları üzerine tavsiyelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

