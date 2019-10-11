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Karaman’da amatör spor haftası etkinlikleri

İHA

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' konulu panele ve ödül töreni düzenlendi.

Karaman’da amatör spor haftası etkinlikleri

Karaman’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ konulu panele ve ödül töreni düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, Karaman Valisi Fahri Meral’in yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, ASKF İl Temsilcisi Yaşar Çalışkan ile spor lisesi öğrencileri ve sporcular katıldı. Gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Murat Tekin “Olimpizm Anlayışı” , Doç. Dr. Elif Aydın “Sporda Fırsat Eşitliği” ve Dr. Öğretim Üyesi Kazım Nas ise “Amatör Ruh” konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Panelin ardından ödül törenine geçildi. Kategorilerinde dereceye girenlere Vali Fahri Meral ve protokol üyeleri tarafından ödülleri ve hediyeleri verilirken, Karaman’da amatör sporun gelişmesine destek ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerine de teşekkür plaketi verildi.

KARAMAN

11 Ekim 2019 Cuma

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