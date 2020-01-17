Karaman’da işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Karaman’da bir bisküvi fabrikasına ait işçi servisinin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Ayrancı ilçesi Ağızboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’daki bir bisküvi fabrikasının işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 UU 545 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 9 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ayrancı Sağlık Ocağında tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

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AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

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