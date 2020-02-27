Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders

DHA


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu´ndaki öğrenciler, hayırseverlerin yardımıyla kurulan müzik sınıfında, enstrümanla ders yapıyor. İlk kez piyano ve gitar gibi enstrümanları gören öğrenciler, ders yapmaktan oldukça memnun.
Ermenek ilçesinde 478 öğrencinin eğitim gördüğü İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu´na hayırseverler tarafından, piyano, gitar, bağlama ve ritim aletleri gibi enstrümanlar alınıp 3 ay önce müzik sınıfı kuruldu. Okulda öğrenim gören öğrenciler de böylece müzik derslerini bu sınıfta yapıyor. Aynı okulda eğitim gören, özel eğitimli öğrenciler de bu sınıfta müzik dersi yapma şansı buluyor. Hayatlarında ilk kez gördükleri piyano, gitar gibi enstrümanlarla ders yapan öğrenciler ise oldukça memnun.
'MÜZİKLE DAHA ÇOK AÇILDILAR'
Özel Eğitim Öğretmeni Yusuf Ziya Çataltaş, özel eğitimli öğrencilerin müzik dersleri sayesinde diğer öğrenci arkadaşlarıyla iletişimlerinin artığını belirterek, ''Özel eğitimli öğrencilerimiz çok duygusal. Müzikle daha çok açıldılar, arkadaşlarıyla iletişimleri daha çok arttı. Bu sınıfta vakit geçiriyorlar. Sürekli bu sınıfa gelip, bağlama ve gitar çalmak istiyorlar'' dedi.
Müzik Öğretmeni Mehmet Emin Aysal, sınıf yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu belirtti. Aysal, ''Sınıfımızda 1 piyano, 8 gitar, 8 bağlama ile küçük ritim çalgıları var. Öğrencilerimiz arasında daha hala piyona ile tanışmayan, gitar ve bağlama görmeyen vardı. Şu anda bu müzik aletleriyle tanıştılar. Hem müzik dersine ilgileri arttı hem de bu sınıf sayesinde diğer derslerine de daha iyi motive olmaya başladılar'' diye konuştu.
Özel eğitim öğrencisi Sude Bayındır ise şiir okumaya çok sevdiğini belirterek, ''Müzik sayesinde şiirlerimi daha iyi ezberliyorum'' dedi.
1 yıldır gitar çaldığını belirten Umut Akman da okulda da gitar çalabilmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2020-02-27 09:20:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köy okuluna yapılan müzik sınıfında ...
Karaman’da pancar üreticisine 3 milyon lira eksik kota cezası
YEREL HABERLER Karaman’da pancar üreticisine 3 milyon lira eksik ...
Karaman’da 23 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Karaman’da 23 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Başkan Kalaycı: “Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Vergi, bir şehir ve ülke için ...
Diyabet hastası sürücü kaza şokuyla yolcu koltuğunda oturup bekledi
YEREL HABERLER Diyabet hastası sürücü kaza şokuyla yolcu koltuğunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X