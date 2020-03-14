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Karaman OSB’de korona virüsü nedeniyle ihracat yüzde 40 azaldı

İHA

Karaman OSB’de korona virüsü nedeniyle ihracat yüzde 40 azaldı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, korona virüsü nedeniyle ihracatın yüzde 40 oranında azaldığını söyledi.
Karaman OSB'nin ihracata dayalı bir ekonomi üzerine kurulu olduğunu belirten Boynukalın, “Sanayi bölgemizde faaliyet gösteren fabrikaların yüzde 40’ı, Irak’a ihracat yapmaktadır. Korona virüsü nedeniyle Irak’a geçişlerin durma noktasına gelmesi fabrikalarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur” dedi.
"Bu sıkıntının biran önce giderilmesi gerekmektedir" diyen Boynukalın, şunları söyledi: “Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracatın aksamadan devam etmesi için karantina bölgesinin ZAHO bölgesinde uygulanması gerekmektedir. Şuanda uygulamanın bu şekilde devam etmesi halinde sıkıntı büyüyerek artacaktır. Karaman, bu durumdan anormal bir şekilde etkilenmiştir ve yüzde 40 oranında üretim kaybı vardır. Karaman OSB yılda yaklaşık 450 milyon dolarlık ihracat yapmaktadır. Bu ihracatımız da ciddi anlamda düşüş olmuştur. Bize ulaşan bilgilere göre Irak tarafına günde 100 ila 150 tır arasında bir geçiş yapıldığı ve bu geçişlerin adaletli olmadığı yönündedir. O bölgedeki yerel firmalara geçişlerde öncelik tanındığı haberleri bizlere kadar ulaşıyor. Bu konuda adaletli davranılması gerekiyor. Bu geçişlerin 81 vilayetimiz için eşit bir şekilde yapılması lazımdır. Korona virüsünün ne kadar daha devam edeceği henüz bilinmemekle birlikte, eğer bu uzun süreli devam edecekse Karaman’ın bundan çok büyük etkileneceği kesindir. Bu anlamda işçi çıkarmaların olacağını söyleyebilirim. Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde şuan 13 binin üzerinde işçi çalışmaktadır. Böyle devam ederse 4 bin işçi issiz kalabilir.”
Her gün yüzlerce tırın yükleme için beklediği Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tır garajının boş kalarak sadece 2 tırın bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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