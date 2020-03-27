İstanbul'dan Ermenek'e uzaktan eğitim desteği



Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)İSTANBUL Kabataş Lisesi'nde görev yapan fizik öğretmeni İzlen Toprak, koronavirüs nedeniyle derslerinden geri kalan Ermenekli öğrencilere uzaktan eğitimlerle destek olmak için harekete geçti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullara ara verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. İstanbul Kabataş Lisesi´nde fizik öğretmeni olarak görev yapan İzlen Toprak ise memleketi Karaman´ın Ermenek ilçesindeki öğrenciler için harekete geçti. İnternet üzerinden online olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayabileceğini söyleyen Toprak, facebook sayfasında yayınladığı duyuru ile Ermenekli öğrencilere seslendi. Toprak mesajında şunları söyledi:

''Memleketim Ermenek ve bağlı beldelerinde bulunan kıymetli hemşerilerim ve sevgili öğrenciler. Lise düzeyinde 9,10,11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin verilen bu zorunlu ara döneminde evlerinden ayrılmadan yalnızca bilgisayarını açarak, fizik derslerinde eksik kaldıkları, çözüm bekleyen sorularında hiçbir karşılık beklemeden online ders konusunda yardımcı olmak isterim. Lütfen hiç çekinmeden ister gruplar halinde ister bireysel olarak özelden iletişime geçin, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.'' DHA-Genel Türkiye-Karaman Ali Rıza ETCİ

2020-03-27 11:32:19



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