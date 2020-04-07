Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

İHA

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.

Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.
Aldıkları kararla ilgili yazılı açıklamada bulunan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, “Dünya’da ve ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde birçok tedbirler alındı ve alınmaya da halen devam ediyor. Sarıveliler Belediyesi olarak bizlerde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Bu virüsten kurtulmanın yolu ise hijyen ve temizlikten geçiyor. Biz de belediye encümeni olarak aldığımız kararla ilçemizde 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere içme su fiyatlarında yüzde 50 indirime gittik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Evine giderken yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evine giderken yolda karşılaştığı ...
Evine giderken yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Evine giderken yolda karşılaştığı husumetlisi ...
Karaman OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Karaman OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
Vali Fahri Meral: “Emniyet Müdürlüğümüz failleri yakalamak için çalışıyor”
YEREL HABERLER Vali Fahri Meral: “Emniyet Müdürlüğümüz failleri ...
Boynukalın’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Boynukalın’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ...
KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”
YEREL HABERLER KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm ...
(Görüntülü) Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya ...
Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara ...
Karaman'da yerel televizyon sahibinin evi kurşunlandı
YEREL HABERLER Karaman'da yerel televizyon sahibinin evi kurşunlandı
(Görüntülü) Karaman - Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karaman - Kavgayı ayırmak isteyen uzman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X