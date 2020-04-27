Kulak: “Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır”

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Halil Kulak, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Kulak, bu hizmetlerin aksayan yönlerini bize ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini de sağladıklarını belirtti. Belediye Başkanı Halil Kulak şunları söyledi: ”Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediyemuhtar işbirliğinin ilçemizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcisi konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum.”

Başkan Kulak, toplantının sonunda yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ulaştırmaları için muhtarlara maske verdi.

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