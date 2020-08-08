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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tansiyonu düşen kadın üçüncü katın balkonundan düştü

İHA

Karaman'da hava almak için çıktığı balkonda tansiyonu düşen 36 yaşındaki bir kadın, üçüncü kattan düşerek yaralandı.

Tansiyonu düşen kadın üçüncü katın balkonundan düştü

Karaman’da hava almak için çıktığı balkonda tansiyonu düşen 36 yaşındaki bir kadın, üçüncü kattan düşerek yaralandı.
Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 720 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için balkona çıkan 36 yaşındaki N.A., biranda tansiyonu düşmesi üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadın, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi kadının düştüğü yerde ve balkonda inceleme yaptı.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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