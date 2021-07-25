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500 yıllık Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu Karaman’ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor

İHA

500 yıllık Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu Karaman’ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğal güzelliğiyle cazibe merkezi haline gelen 500 yıllık geçmişe sahip Zeyve Pazarı, hafta sonu binlerce kişinin uğrak mekanı haline geldi.
İlçeye bağlı İkizçınar ile Yaylapazarı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan Zeyve Pazarı Mesire alanı kaynak suyunun oluşturduğu dere üzerinde kurulu bulunuyor. Mersin’in Anamur ilçesine 80, Antalya’nın Alanya ilçesine ise 156 kilometre uzaklıkta olan Zeyve Pazarı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Köylüler de gelen turistlere kendi yetiştirdikleri ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sağlıyor.
Yaylapazarı Köyü Muhtarı Emin Ünlü, "30 yıl öncesi burası su değirmenleri ile meşhurdu. İnsanlar buraya gelip değirmende unlarını öğütüyordu. Buradaki yiyeceklerin hepsi doğal üretimdir. Mersin ve Antalya’nın buraya yakın olan ilçelerinden insanlar sıklıkla buraya geliyor. Hafta sonu burası insanlarla dolup taşıyor" dedi.
Zeyve Pazarı'nda esnaflık yapan Ali Çekiç ise, "Burası çok serin bir yer. Özellikle akşamları burada ceketsiz oturamazsınız. Burada insanların ihtiyaç duyacağı her şey var. İnsanlar buraya yemek yemeye, gezmeye, alışveriş yapmaya geliyor. Hafta sonları buranın nüfusu 20 bini buluyor. Onun için kaynaşmanın, yardımlaşmanın, alışverişin olduğu bir yer" diye konuştu.
Zeyve Pazarı'nı gezmeye İstanbul’dan geldiğini söyleyen bir ziyaretçi ise, “Çok güzel bir yer burası. Toroslar'ın zirvesinde bulunan burası oldukça serin bir yer. Yeşili ve bitki örtüsü çok iyi. Sular akıyor, insanlar pazarlarını kuruyor, yemeklerini yiyorlar, çok keyifli bir yer. Çok beğendim. Bu kadar sıcak bir dönemde burası inanılmaz serin bir yer. Üçüncü günümüz, her gün buraya geliyoruz’’ dedi.

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