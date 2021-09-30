Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti 0:00 / 0:00

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider, parlamenter sistem çalışmaları ile son dönemdeki güncel konuları görüştü.

Toplantı sonrası ise Karamollaoğlu ve Akşener ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretini değerlendiren Akşener, "Sayın Biden ile de aynı bir görüşme yaptı. Aynı şeyi Sayın Putin ile gerçekleştirdi. Neye tekabül ediyor kimsenin bilgisi yok. Sadece Sayın Erdoğan biliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'başkanlık sisteminden dönüş yok' açıklamasını da değerlendiren İYİ Parti lideri, "Hem İYİ Parti'nin hem Millet İttifakı'nın önerdiği bir parlamenter sisteme geçiş için bir bakış açısı var. Benim son yaptığım açıklamaya ilişkin Sayın Erdoğan'ın verdiği bir cevap var, 'Devam edeceğiz' diye. Bu bakış açısının diğer alanı da vesayetçi sisteme son vermek için partili cumhurbaşkanlığını savunmuş" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, hiçbir alışkanlığa uymayan, istişarelerden uzak bu sistemin, tek adam sistemi oluşturduğu, şahsım devleti olarak tarif ettiği bir sistem olduğu, denge ve denetlemenin ortadan kalktığını, Sayın Erdoğan ile bu ülkenin kaderinin bir olmadığını göstermesi bakımından ilginç. Biz bu tür görüşmelerin tek adam sisteminin, şahsım devletinin göstergesi olduğuna inanıyoruz."

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Esas mesele ister tek adam, ister padişahlık, ister parlamenter sistem ne derseniz deyin ülkede yaşayan insanların tüm şikayetleri politik olarak görmesi. Açız diyen insana bambaşka bir tavır, öğrenciye dizinize gözünüze dursun diyor, bakkalı manavı kaça aldığını düşünmeden suçluyor hiçbir gerçeği görmeme diye bir yaklaşımı var. Bu da tek adam sisteminden kaynaklanıyor. İkazlar onu ilgilendirmiyor. Verdiği beyanatlar Türkiye için iç açıcı değildir. Yapılacak seçimlerde bu husus ortaya dökülecek. Politikalar ekiplerle görüşülür. Belki de kimsenin hoşuna gitmeyecek konular görüşüldü. Bunu anlamak mümkün değil. Bu başkanlık sisteminin oluşturduğu bir hava" dedi.

"BAŞBAKANLIĞA ADAYIM" SÖZLERİ

Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı "Başbakanlığa adayım" sözleri hakkında ise bir gazetecinin sorusuna, "Ben ne söylediğimi çok açık ifade ettim. Bir sistemin tartışılması gerektiğini, gelecek seçimlerde Sayın Erdoğan ve karşıtları değil, partili cumhurbaşkanlığı sistemi mi, tek adam rejimi mi yoksa hukukun adaletin tesis edildiği, demokrasinin tam uygulandığı, parlamenter sisteme geçişin yapılacağı bir seçim mi... Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. 'Alsınlar seçim kararını biz 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı açıklayalım' demiştim. Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanı adayı değil, parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim" diye yanıt verdi.

Dolar kurunda son dönemde yaşanan yükselişi de değerlendiren İYİ Parti lideri, "Konuşmaya başladığımızdan beri söylediğimiz sözlerin somut göstergesi. Sayın Erdoğan'ın müthiş ekonomist bakışıyla tezinin ispatı için kendini yerden yere atan bir bürokrasiyle karşı karşıyayız. Ekonomi için de kanun, hukuk, adalet, demokrasi gerekiyormuş. Tak diye söyledi, şak diye yaptı" dedi.

"BU MANTIKLA İŞLERİ ÇÖZEMEZSİNİZ"

Karamollaoğlu ise faiz indirimi ve dövizdeki yükseliş hakkında, "Siz işi ehline vermezseniz problemi çözemezsiniz. Dolar hızla yükseliyor, Merkez Bankası başkanı 'anlamıyorum' diyor. Günaydın. Bir Merkez Bankası Başkanı doların neden yükseldiğini fark edemiyorsa yapacak bir şey yok. İş ehline verilirse dolar niye yükselir, enflasyon nasıl düşer, ekonomik problemler nasıl düzelir bunları bilenler iş başında olmazsa sonucu bu olur. Öğrenciler bankta yapıyor 'vay efendim komplo kuruyorlar' siz bu mantıklar işleri çözemezsiniz" diye konuştu.