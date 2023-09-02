Karanlıkdere'deki gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor

Burdur'da tarihi ve doğal alanlarda doğa yürüyüşleri ile fotoğraf ve video çekimi yapan Kemal Taraşlı ve Nazım Özdemir, Altınyayla ilçesi sınırındaki Karanlıkdere Kanyonu bölgesine gezi düzenledi. İkili, doğa gezisinde doğal kayalık içine inşa edilmiş tarihi kalıntılarla karşılaştı.

DHA'nın haberine göre manastır olduğunu düşündükleri tarihi kalıntıları görüntüleyen ikili, alan koordinatları ve görüntülerle birlikte Burdur Müze Müdürlüğü'ne, yapının tescillenip koruma altına alınması yönünde başvurdu. Yapılan tescil başvurusuna 24 Ağustos'ta yanıt veren Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, alanın 2006 yılında 'manastır' olarak tescillendiği, 2017 yılında da 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiği bilgisini verdi.

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ERKEN BİZANS DÖNEMİ YAPISI

Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen manastırın, din görevlilerinin ve kendini dine adayanların bir arada yaşadığı dini bir yapı olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler verildi:

"Söz konusu manastır yapısı küçük ölçekli inşa edilmiş olup, inziva amaçlı ya da dış tehditlere karşı korunma amaçlı inşa edilmiştir. Büyükçe doğal bir kaya sığınağında, dikdörtgen planlı bir şapel kalıntısı yer almakta olup, yapının batı ve güney duvarları büyük oranda yıkılmıştır. Manastır kompleksinin içerisinde yer alan şapelin duvarlarında yer yer fresk izleri gözlemlenmektedir.