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Vaka sayılarında ciddi yükseliş yaşanan Konya’da evde izolasyon kurallarına uyulmadığı bilgisini alan Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Polis eşliğinde yapılan baskınlarda adreslerinde bulunmayan kişilere 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, vaka sayılarında tırmanışa geçen ve en çok vaka görülen iller sıralamasında ilk 5 il arasında olan Konya İl Sağlık Müdürlüğü yeni uygulama ile birlikte vatandaşların pandemi kurallarına daha sıkı uymalarını ve vaka sayılarını düşürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamında korona tanısı konulan hastalarla iletişim geçen ve izolasyon kararı verilen kişiler Sağlık Müdürlüğü ve polislerden oluşturulan özel ekiplerle evlerinde kontrol ediliyor.

Yapılan kontrollerde izole kararı verildiği halde evlerinde bulunmayanlara para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan 66 ekibin günde yaklaşık 400 farklı adrese ev ziyaretlerinde bulunduğu yapılan ziyaretler esnasında adresinde olmadığı tespit edilen 14 kişiye yasal işlem yapıldığı açıklandı.

'ÇAT KAPI EV ZİYARETLERİYLE KONTROL'

Konya’da yaklaşık bir haftadır devam eden yeni uygulama hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, şunları söyledi: "Pozitif vakaların tespitinden itibaren yakın temaslı olduğu kişiler belirlenerek 14 gün ev izolasyonuna alınmakta ve bu süre boyunca aile hekimleri tarafından aranarak semptom takibi yapılmaktadır. 14 günlük süre boyunca vatandaşlarımızın kendilerine anlatılan kurallara tam olarak uymaları, ev halkı ile temaslarını asgari seviyede tutmaları ve ikamet ettikleri adresten ayrılmamaları virüsün yayılmasını engellemek açısından büyük önem arz etmektedir.

Kovid pandemisi gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda başarılı olmanın yolu belirlenen kurallara herkesin aynı derecede uyum göstermesiyle mümkündür. Oluşturduğumuz yeni ekipler, filyasyon ekiplerimizden bağımsız olarak çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak Kovid-19 tanısı konulan veya temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde bulunup bulunmadığını kontrol edecek ve evde izolasyon konusundaki farkındalığı artıracaklardır."

'BELLİ ARALIKLARLA DEVAM EDECEK'

Vaka artışını engelleyebilmenin en önemli unsurunun vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Evde izolasyon kararı verilen vatandaşlarımızın kurallara uymamaları ve toplum içine çıkmaları hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye sokmaktadır. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için izolasyon son derece önemlidir. Bu nedenle tüm ilçelerimizde ekiplerimiz tespit edilen adreslere belli aralıklarla ziyaretler yaparak vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edeceklerdir" dedi.

'KONYA EN FAZLA TEST UYGULAYAN İLK 5 İL ARASINDADIR'

Prof. Dr. Koç, hastanelerde herhangi bir test kiti sıkıntısı yaşanmadığını sadece bakanlığın belirlediği rehberler doğrultusunda vatandaşlara koronavirüs testi uygulandığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehberlere göre Kovid-19 belirtisi olmayan vatandaşlara test uygulanmadığının altını çizen Prof. Dr. Koç, "Halk sağlığı filyasyon ekiplerimiz ve hastanelerimizde yapılan muayeneler neticesinde hekimlerimiz tarafından test yapılması uygun görülen kişilere Kovid-19 testleri uygulanmaktadır. Şehrimiz günde ortalama 1000 test sayısı ile en fazla test uygulayan ilk 5 il arasındadır" şeklinde konuştu.