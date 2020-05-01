Karantina süreleri dolan 262 kişi evlerine uğurlandı - ÇANKIRI

AA

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 17 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirilen 262 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Londra'dan gelen misafirleri 14 gün sonunda sorunsuz bir şekilde evlerine uğurladıklarını söyledi.Karantina altına alınan vatandaşlarda pozitif vaka çıkmadığını belirten Özçelik, "Yurdumuzu boşalttık. Hepsini araçlarımızla evlerine kadar bırakacağız. Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız. Misafirlerimizi sosyal mesafe kuralına uyarak 15 araçla toplamda 34 ildeki evlerine gönderdik." diye konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da karantina süresi boyunca personelin özverili bir çalışma sergilediğini dile getirdi.Karantina altındaki vatandaşların memnuniyet içerisinde Çankırı'dan ayrıldıklarını ifade eden Ak, "Bu süreci AFAD, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Misafirlerimizi de sorunsuz evlerine yolcu ettik. Bizim için sevindirici olan da burada herhangi bir pozitif vakanın çıkmamış olmasıdır." dedi.