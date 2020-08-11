DHA

ABD´nin Michigan eyaletindeki Muskegon ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır bir bakımevinde karantinada kalan Dorothy Pollack, temmuz ayında 103 yaşında girdi.

Karantinada kaldığı sürede kendisine `ölmeden önce yapılacaklar listesi´ hazırladı.

Pollack´in torunu Teresa Zavitz-Jones, "Covid-19 onu aylarca hapsetti. Onu göremiyorduk, nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Duyma konusunda rahatsızlığı olduğu için telefon görüşmeleri de oldukça zordu" dedi.

`BAKIMEVİNDEN ÇIKTI, DÖVMECİYE GİTTİ´

Dorothy Pollack, bakımevinden çıktığı gibi dövmeciye gittiğini ifade ederek, "Yıllar önce torunum dövme yaptırmamı istemişti ama yapamamıştım. Aniden dövme yaptırmaya karar verdim. Yaptıracaksam da kurbağa dövmesi yaptıracaktım çünkü kurbağaları seviyorum" dedi. Pollack´in ölmeden önceki istek listesindeki diğer maddenin ise "Motosikletle gezintiye çıkmak olduğu ve bu isteği de gerçekleştirdiği belirtildi.