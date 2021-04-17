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HaberlerGündemKarantinada olması gerekirken cuma namazına gitti - Haberler
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Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti

Sultangazi'de koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi Cuma namazı için camiye gitti. Cami cemaatinin çağırdığı polis temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.

Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti - Haberler
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
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DHA

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, temaslı olduğu için evde karantinada kalması gerekirken dün Cuma namazı için Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitti.

Camiye gelen kişiyi cemaatten tanıyanlar karantinada olması gerektiğini söyleyerek eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu. Camideki kişiyi cemaat eve gitmesi için ikna edemeyince durum polise bildirildi.

İhbar üzerine camiye gelen polis, camide kalmakta ısrarcı olan kişiyi dışarı çıkardı.

Eve gönderilen kişi ile ilgili yasal işlem uygulanmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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