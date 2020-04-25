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Samsun'da karantinadaki vatandaşlara ramazan nostaljisi

Samsun'a Almanya ile Ürdün'den getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen Türk vatandaşlarına, sahurda davullu zurnalı maniler okunarak Ramazan nostaljisi yaşatılıyor

samsun
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2 gün önce Ürdün ve Almanya'dan getirilen 358 Türk vatandaşı, ramazan ayına, Samsun'da kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Münevver Ayaşlı Yurdu'nda girdi.

AA'nın haberine göre; yurtta kalan vatandaşlar sahura, ramazan davulcusunun, yurt binalarının etrafında okuduğu mani ve ilahiler eşliğinde kalkıyor. Pencerelerinden ramazan davulcusunu izleyen vatandaşlar, alkışlarla tempo tutuyor.

Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun'daki yurtlarda Ürdün'den 162 ve Almanya'dan 196 gurbetçi vatandaşın kaldığını hatırlattı. Karantina altındaki vatandaşları en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi: "Gurbetçilerimize ramazan nostaljisini yaşatmak istedik. Sahura gurbetçilerimizi davul zurna sesi ile birlikte mani ve ilahiler okuyarak uyandırmayı arzuladık. Karantinadaki vatandaşlarımızı ramazan nostaljisi ile rahatlatmayı ve yurt dışında özledikleri bu güzellikleri Türkiye'de yeniden yaşamalarını hedefledik. Karantinadaki vatandaşlarımızın kendi evinde hissetmelerini istiyoruz." 

 

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