Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, soruşturmaya konu olan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi: Ukrayna’da bulunan 3 Türk vatandaşı, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye döndü. Alınan idari karar gereği bu kişiler Bolu’da bulunan bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

KARANTİNADA HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM

Karantina sırasında, sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklinde video paylaşımları tespit edildi. Videoda hakarette bulunan kişinin M.N.M. olduğu, yanındaki kişilerinde M.K.K. ve M.Y. olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, karantina altında bulunan 3 şüphelinin karantina bitiminde gözaltına alınmaları talimatı verdi.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.