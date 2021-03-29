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Tokat'ta karantinaya alınan mahallede eğitime 7 gün ara

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Karacaören Mahallesi karantinaya alındı. Bölgede bulunan okullarda eğitim- öğretime 7 gün ara verildi

Karantinaya alınan mahallede eğitime ara verildi - Haberler
DHA

Başçiftlik Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vaka sayısındaki artış nedeniyle Karacaören Mahallesi karantinaya alındı. Karantina nedeniyle ilçede eğitim- öğretime de 7 gün ara verildi.

DHA'nın haberine göre, Başçiftlik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karacaören Mahallesi'nde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 72'nci maddesi gereği 29.03.2021 tarih ve saat 05.00 itibari ile 7 gün süre ile karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, Karacaören Mahallesi'nde karantina uygulanması nedeniyle İlçemiz Başçiftlik İlkokulu/Ortaokulu, Karacaören İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yüz yüze eğitim-öğretime 29.03.2021 tarihinden itibaren 7 gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim-öğretim uzaktan devam edecektir" denildi.

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