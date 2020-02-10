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Yurdun büyük bölümünün soğuk hava ve kara teslim olduğu bugünlerde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, aşırı kalın kıyafetler konusunda uyardı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Karlı ve soğuk günlerde aşırı kalın giyinmek tansiyonu yükselterek baygınlık hissi oluşturabilir. Soğuk günlerde aşırı egzersizden de uzak durulmalı, ev yapımı sebze çorbası tüketilmeli” dedi.

AŞIRI TERLEYECEK ŞEKİLDE GİYİNİLMEMELİ

Boztosun, “Ellerimizi, başımızı korumak için eldiven şapka kullanmak soğuğa maruziyeti azaltır. Soğuk havada aşırı terleyecek şekilde giyinme ya da aşırı yapılan egzersiz kan damarlarında gevşemeye yol açarak kan basıncını artırır. Buna bağlı baygınlık hissi oluşabilir” uyarısında bulundu.

GÖĞÜS AĞRISINDA NE YAPILMALI?

Kalp hastalarının soğuk havada göğüs ağrısı hissettiğinde yapması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Boztosun, “Eşarp ya da atkıyla ağız ve burunlarını sararmalılar. Böylece daha sıcak hava solumaları sağlanarak, soğuk hava şartlarında şikayetlerinin artması engellenebilir” dedi.

SEBZE ÇORBASIYLA GELEN ŞİFA

Soğuk hava şartlarında alınan gıdalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Boztosun, “Sıcak yemekler ve ılık içecekler vücut sıcaklığımızın istenen düzeyde kalmasına yardımcı olur. Hem vücut sıcaklığının dengelenmesi hem de içerdiği antioksidanlar sayesinde şifa kaynağı olan ev yapımı sebze çorbasını da mutlaka soğuk havalarda tüketin. Paketli, işlenmiş ve yüksek karbonhidrat içeren şekerli gıdalardan uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

KALP HASTALARI DA AŞI OLMALI

Özellikle kalp hastalarında gribin yıkıcı olabileceğini aktaran Boztosun, “Gribin olumsuz etkilerinden aşının koruduğunu unutmayalım. Aşı mutlaka yaptırın. Astım veya şeker gibi kronik hastalıkları olan 65 yaş üzeri kişilerin de grip aşısı yaptırması kardiyoloji dernekleri tarafından öneriliyor. Ayrıca 65 yaş üzeri olan bireylere zatüre aşısı da yapılması gerekiyor. Eğer soğuk algınlığına yakalandıysanız öncelikle istirahat etmek, bol sıvı tüketmek, hekiminiz ile görüşerek tavsiyeler almak, gereksiz ilaç kullanımını da azaltıyor” bilgisini verdi.