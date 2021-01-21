DHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Halid Aral ve Enes Aral adlı kuzenler, kar yağışının ardından Durak Mahallesi Ufuk Caddesi´nde, topladıkları kar ile Eskimo evi yaptı.

DHA'nın haberine göre kovalara doldurdukları karları duvar haline getirerek, yaklaşık 4 saatte oluşturdukları Eskimo (iglo) evinde kahve içerek keyif yapan kuzenlerin kardan evi, görenleri şaşırttı.

Kuzenlerden Enes Aral, herkesin kardan adam yaptığını, kendilerinin de farklı bir uğraş olması için kardan ev yaptıklarını söyledi.

'4 KİŞİ RAHATLIKLA SIĞAR'

Yaklaşık 4 saat uğraşarak tamamladıkları kardan evde kahve içerek, keyif yaptıklarını anlatan Aral, "Bildiğiniz gibi ülkenin genelinde yoğun bir kar yağışı oldu. Biz de bunu fırsat bilerek kuzenim Halid Aral ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Genelde insanlar kar yağışlarında bildiğiniz gibi kardan adam yapıyorlar. Biz de farklı bir şey yapalım istedik. Düşündük biraz, aklımıza iglo ev geldi. İglo evler bildiğiniz gibi Eskimoların yaptığı, genellikle balık tutmaya gittiklerinde kullandıkları evler. Kovalara koyduğumuz karları adeta pres yaparak tuğla haline getirip, sıraya dizdik ve duvar haline getirdik. İçine yine kardan sıva yaptık. Soğuk hava da buzlanmasına sebep oldu, daha sağlam oldu. Hatta üstüne çıkıp zıplasak bile şu an bir şey olmayabilir. Öğlen başladık, akşama doğru bitirdik. Yaklaşık 4 saat sürdü, ortaya da böyle bir şey çıktı. Bunun içine 4 kişi rahatlıkla sığabilir masa olmaksızın. Masayı da koyduğumuzda 2-3 kişi içerisinde durabilir. Hatta yaptıktan sonra içinde kahvemizi de içtik" dedi.

Enes Aral, Eskimo evin içerisinin dışarıdan daha sıcak olduğunu da kaydetti.

'HEP FİLMLERDE GÖRÜYORDIK'

Celalettin Altay ise daha önce sürekli filmlerde gördükleri Eskimo evini beğendiğini söyledi. Altay, "Kar yağışının fazla olması sebebi ile kar yağışını değerlendirmek isteyen arkadaşlar 4- 5 saatlerini harcayarak kardan güzel bir ev yapmışlar. Çok ilgimizi çekti, gördük ve çok enteresan geldi. İçinde masa sandalye de var. Daha önceleri hep televizyonlarda görüyorduk. Tavşanlı'da böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Hoşumuza gitti" diye konuştu.