Kardeş kavgası cinayetle bitti 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. (37) ve ağabeyi G.K. (47) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşine ateş etti.

Hayatını kaybeden Gökhan K.

Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti. G.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.