Kardeşinden nakledilen kök hücreyle 60'ından sonra lösemiyi yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kardeşinden nakledilen kök hücreyle 60'ından sonra lösemiyi yendi

Malatya'da 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 61 yaşındaki Şeyho Atik, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

Kardeşinden nakledilen kök hücreyle 60'ından sonra lösemiyi yendi
AA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Şeyho Atik, yaklaşık 2 yıl önce kusma, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkikleri yapılarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Atike kan kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan Atike, bir süre kemoterapi uygulamasının ardından geçen ay kardeşi Ayşe Korkmazdan kök hücre nakli yapıldı. Atik, başarılı nakil sonrasında sağlığına yeniden kavuştu.

Şeyho Atik, rahatsızlığı süresince büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Atik, yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği hastalığı sürecinde kardeşinden uygun kök hücre bulunduğunu anlatarak, "Doktorlarım sayesinde Allah'ın izniyle hastalıktan kurtuldum. Şu an çok iyiyim. Yaklaşık 7 aydır hastanede tedavi görüyordum, şu an sağlığıma kavuştum. Kardeşimden uygun kök hücre bulunduğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Tedavi sürecime katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Yaşadıklarını duygulanarak anlatan Atik, kök hücre bağışı konusunda herkesin duyarlı davranması çağrısında bulundu.

Atikin eşi 62 yaşındaki Nurhayat Atik ise eşinin halsizlik ve iştahsızlık şikayetiyle başlayan hastalığının nakil sürecine kadar ilerlediğini ifade etti.

Atik, eşi için her türlü zorluğa katlandığını anlatarak "Doktorlarımız sayesinde bugünlere kavuştuk. Herkesten Allah razı olsun. Donör olan görümcemden de Allah razı olsun. Rabbim tüm hastalara şifa versin." diye konuştu.

"HERKES KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLABİLİR"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise Şeyho Atikin kardeşinin bağışı sonrasında iyileştiğini belirtti.

Kök hücre bağışçılığının donöre hiçbir zararı olmadığını dile getiren Erkurt, "Herkes kök hücre bağışçısı olabilir. Aynı kan vermek gibi. Kan verildiğinde nasıl bağışçıya zararı olmuyorsa kök hücre vermenin de bağışçıya bir zararı yoktur" ifadelerini kullandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aynı anda 3 hastalığı tespit eden yerli tanı kitinin hastanelerde kullanımı başlıyor
SAĞLIK Aynı anda 3 hastalığı tespit edecek! Hastanelerde ...
İç organ yağlanmasına iyi gelen 4 temel adım! Uzmanlardan incelmenize etkili olacak tavsiyeler!
SAĞLIK İç organ yağlanmasına iyi gelen 4 adım!
Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!
SAĞLIK Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!
Prof. Dr. Alim: XBB.1.5 varyantı ilerleyen günlerde daha hızlı yayılacak
SAĞLIK Kapalı ortamlarda durmayın! "Daha hızlı yayılacak" ...
Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlamasını kaldırdı
SAĞLIK Muayenehane hekimleriyle ilgili yeni düzenleme
ECDC'den Covid-19'un kraken alt varyantı için uyarı!
SAĞLIK ECDC'den kraken uyarısı!
Karaciğer Yağlanması Sivilce Yapar Mı? Karaciğer Yağlanması Kaynaklı Sivilceler Nasıl Geçer?
SAĞLIK Karaciğer yağlanması sivilce yapar mı?
Tek Taraflı Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer? Tek Taraflı Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Tek taraflı burun tıkanıklığı nasıl geçer?
Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Çözüm Yolları: Hamilelikte Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Hamilelikte burun tıkanıklığına çözüm yolları
Gece Burun Tıkanıklığı Nedenleri: Gece Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Gece burun tıkanıklığı nedenleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.