Kardeşleri ayırdı, serbest kaldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

SÜRÜCÜ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.