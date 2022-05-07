ATV ekranlarında yayınlanan dizi 7 Mayıs Cumartesi günü izleyici ile buluştu. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için Kardeşlerim dizisi 51. son bölüm linki haberimizde. İşte, Kardeşlerim 51. bölüm kesintisiz izleme sayfası...

KARDEŞLERİM 51. BÖLÜM KONUSU

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar. Yaşanan olayların ardından Ayla'nın kızları artık okulda istememesi ise, Ataman Koleji'nde büyük bir yankı uyandırırken; kümese gelen beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder.

KARDEŞLERİM 51. BÖLÜM İZLE!

https://www.atv.com.tr/kardeslerim