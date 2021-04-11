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Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 8. son bölüm

Kardeşlerim 8. son bölüm ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 8. son bölüm

Kardeşlerim dizisinin 8. son bölümünde; Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kardeşler 9. yeni bölüm fragmanı...

KARDEŞLER 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLER 8. BÖLÜM


Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

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