Savaşçı ne zaman?

Kardeşlerim dizisinin 8. son bölümünde; Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kardeşler 9. yeni bölüm fragmanı...

KARDEŞLER 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— atv (@atvcomtr) April 10, 2021

KARDEŞLER 8. BÖLÜM



Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.