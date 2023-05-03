Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli, Tokat'ta gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan K'yi (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.